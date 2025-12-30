澤連斯基：「志願者聯盟」擬下周二開會　正與特朗普商討美軍駐烏

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月30日在社交平台發文，稱計劃在明年初推進與歐洲討論事關派兵援烏的「志願者聯盟」（coalition of willing）事宜，並在1月6日於法國就此事與歐洲領導人舉行會議，他還感謝美國願意參與所有具實質性的合作。



澤連斯基表示，各國的國家安全顧問將於1月3日在烏克蘭會面，並在之後的6日在法國舉行領導人會議。路透社報道指，澤連斯基還表示，正與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論美國部隊在烏克蘭駐紮的問題，以作為對烏克蘭提供安全保障的一部份，強調自己願意以任何形式與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。

不過他目前未提及具體哪些國家將派員到烏克蘭會面，據悉願加入「志願者聯盟」的國家超過30國。

「志願者聯盟」是什麼？

「志願者聯盟」（coalition of willing）是一項由英法主導的事關為烏克蘭提供安全保障的願景，包括歐洲國家自願派遣援烏的維和部隊駐紮在基輔。

這項事宜由法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）主導，並在今年3月提出，澤連斯基當時與兩位領導人會面並確認大致框架。