「特澤會」又無果而終：特朗普外交是「不確定」還是「不認真」？

12月28日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）遠赴佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普（Donald Trump）舉行美烏元首會晤。外界對此期待甚高。行前澤連斯基甚至聲言「新年之前」可以決定很多事情。

最終，跟10月時的白宮「特澤會」一樣，特朗普預先跟普京（Putin Vladimir）通電，然後再見澤連斯基。雖然特朗普在人前並沒有再跟澤連斯基吵架，更說有「很多進展」，但美烏雙方很明顯並沒有就最新的「20點」和平方案談成什麼具體共識。安全保證、領土割讓依然是兩大未解難題。

澤連斯基表示和平框架已經談成「90％」。不過，這個百分比跟他會面前的評估並無差別。特朗普說領土問題並未解決，「但接近了很多」，又稱美國會幫助歐洲向烏克蘭提供安全保證。不過，在兩人記者會的最後階段，特朗普卻承認如果未能達成協議，「他們將會繼續戰鬥、繼續死亡。」

特朗普與澤連斯基於2025年12月28日在美國佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園舉行午餐會後出席記者會，期間兩人握手。（Reuters）

對於這樣的結果，大家難免感到奇怪。畢竟特朗普自己多次擺出「只有能達成結果才會見面」的姿態，而澤連斯基聖誕節前夕詳細透露了「20點」方案內容，而且作出了願意從頓涅茨克（Donetsk）「主動（跟俄方一起）撤軍」建成所謂的「自由經濟區」或「非軍事區」的讓步－－人們因而期望這次海湖莊園「特澤會」總會有一些具體的進展。豈料會面讓大家都失望。

對於特朗普而言，外國領袖在聖誕新年假期都要遠赴他私人擁有的海湖莊園拜見他，是一種能滿足其虛榮心的事情。在宣布澤連斯基即將訪美之時，特朗普是這樣說的：「我有澤連斯基要來，也有Bibi（按：指內塔尼亞胡）要來。他們都要來，他們都會來。我們的國家再次獲得人們尊重。」

由於澤連斯基公布的「20點」似乎容許歐洲軍隊駐紮烏克蘭、主張先停火後劃分「非軍事區」邊界、沒有明文禁止烏克蘭加入北約、沒有詳細處理對俄制裁和被凍結俄羅斯資產的問題，幾乎不可能獲莫斯科接受，因此，莫斯科也就要一方面拒絕接受，另一方面向特朗普表明俄羅斯還是有意尋求和平。

頓涅茨克烏克蘭控制區是關鍵「城市防線」所在。（ISW）

最佳辦法，就是出動普京去跟特朗普談。在與澤連斯基見面之前，普京跟特朗普一談就談了超過兩小時。其後，特朗普再次聲言俄方想要和平，而且公開對普京「要停戰不要停火」的主張表示理解（按：特朗普10月時曾主張「就地停火」），聲明普京不會同意落實停火來讓烏克蘭進行相關公投，「不是停火，他（普京）認為，他們在戰鬥，停下來，如果之後要再開始的話－－這是一個可能性－－他（普京）不想陷入那一種處境，我能理解這個立場。」

而且，特朗普還把普京說成是為烏克蘭的未來著想：「普京總統對於烏克蘭成功的情感非常慷慨，包括以廉價供應能源、電力，還有其他東西。所以，今天那通電話帶來了很多的好東西。」

不過，在「特澤會」的前一天，俄羅斯才剛向烏克蘭發射了519架無人機和40枚導彈，其主要目標就是要烏克蘭全國各地斷電斷暖斷水，難以度過寒冬。而俄羅斯最近也加強了打擊烏克蘭產品出口的唯一港口重鎮敖德薩（Odessa），似乎是要進一步挫傷烏克蘭的經濟。

12月23日，消防員正在烏克蘭敖德薩地區的一處港口滅火，一艘在俄羅斯夜間無人機與導彈襲擊中受損的貨船正在燃燒。（Reuters）

在特朗普面前，聽着這一番話，澤連斯基只好露出怪異的笑容，忍着不反駁。

特朗普也再次把他第一任期時候的「通俄門」調查拿出來談，「不要忘記，我們（指他和普京）一起度過了那個俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯騙局。」不知道2016年大選產生出來的「通俄門」跟今天的俄烏戰爭有何關連？

跟特朗普談俄烏停火，其實是純粹的外交巴結，遠多於討論俄烏停火細節。因為特朗普根本不了解細節。例如，在記者會上，當被問及扎波羅熱核電廠一事時，特朗普竟然說「普京正在跟烏克蘭合作重啟核電廠」，又讚揚普京「沒有用導彈攻擊它」。

問題是，俄羅斯在開戰之初已經佔領了扎波羅熱核電廠，根本沒有用導彈攻擊它的理由；而澤連斯基前幾天公開「20點」方案時的一大主要要求，就是核電廠未來復運不能由俄烏合作經營，而應該由美烏合作經營，再把發電切半分給俄烏雙方。

攝於2023年的扎波羅熱核電廠照片。（Reuters）

很明顯，特朗普並不了解核電廠的背景和爭議。

當然，我們不能排除，在烏克蘭進一步陷入戰場劣勢之中，美烏下級官員最終能夠談得出一個普京願意接受的停戰框架。但這將會是客觀形勢使然，並不是特朗普的外交政策有什麼神來之筆。

踏入2025年年末，特朗普的其他外交行動（或不行動），也體現出其「不認真」。

例如是在12月再爆、12月27日才停下來的泰柬衝突。特朗普7月時曾積極用關稅施壓，以叫停戰爭領功。10月更趁着到馬來西亞出席東盟峰會的時機由他主持簽下停火協議。但到衝突12月再爆之後，特朗普已經沒有全力施壓，只是給雙方打打電話裝模作樣，連泰國外長都曾批評10月吉隆坡和協議只是特朗普要趕忙簽約的外交表演。「停火不能只靠宣示，這需要討論。」

雖然如今雙方停火，特朗普又跑出來「邀功」，但真正促成泰柬停火的卻是在雲南中介雙方外交磋商的中國。

在泰柬前一天達成停火之後，特朗普「再次」宣告和平：「我很高興地宣布，泰國與柬埔寨之間爆發的戰鬥將即時停止，根據我們最近達成的原初條約，他們將重新回到和平共處的狀態。」（Truth Social截圖）

又例如是特朗普在12月26日向尼日利亞ISIS關連目標的軍事攻擊。美方從畿內亞灣向尼日利亞西北部的索博托州（Sokoto）發射了16枚精準制導炸彈，聲稱擊殺了多名ISIS恐怖分子。尼日利亞和美國都表示雙方合作容許美國進行打擊。特朗普就將美方行動歸因於他口中尼日利亞極端伊斯蘭主義者對於「基督徒」的迫害和殺戮。

問題是，CNN、《金融時報》等不同媒體都有報道質疑被美軍攻擊波及的地點並不存在ISIS活動的歷史。而被攻擊的索博托州幾乎全是穆斯林。

雖然特朗普自10月底開始公開批評尼日利亞有基督徒被殺害的問題，但最近除了一宗天主教學校學童被綁架的案件之外，主要的攻擊事故都是針對穆斯林的，例如8月造成至少50人死的一宗清真寺槍擊案，以至美方進行轟炸之前一天的5死清真寺自殺式爆炸案。

在尼日利亞夸拉州奧法，居民正在查看損壞情況。此前，特朗普於2025年12月25日在Truth Social上宣布，應尼日利亞政府的要求，美軍對伊斯蘭國武裝分子發動了攻擊。照片拍攝於12月26日。（Reuters）

尼日利亞確實暴力事件頻生，但受害者其實穆斯林、基督徒都有，並不如特朗普描述那樣全然針對基督徒。尼日利亞當然也受到薩赫勒地區（Sahel）活躍於馬里、尼日爾等國的ISIS勢力影響，但根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的分析，這些組織的活動並非尼日利亞西北地區暴力的主因。其他因素還包括（以穆斯林為主的）畜牧者與（以基督徒為主的）農民之間的資源衝突、純粹的土匪搶劫罪案、以生財為目標的綁架等等。

美國內部當然也有像德州國會參議員克魯茲（Ted Cruz）等人物在宣揚尼日利亞基督徒被迫害的訊息。不過，BBC就發現，克魯茲引述過的基督徒遇害數字背後其實有嚴重錯誤，相關來源將沒有註明是基督徒的受害案件列作基督徒計算，又誇大受害者數字。

特朗普似乎是受到了這一群政客和政治活動者游說之後，才突然關心起尼日利亞。即使尼日利亞官方多次公開或私下試圖向特朗普說明尼日利亞的實況，特朗普也聽不進去。

2025年12月24日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在海湖莊園內出席活動。（Reuters）

為何要在聖誕日後一天開火？似乎就只是為了「時間上的配合」，剛好可以趁聖誕節向美國基督徒選民鋪陳一下特朗普「天選之人」的人格設定。

這種事關人命的攻擊行動當然顯示出特朗普的任性，但當中也體現出其對相關核心事態真偽的「不認真」態度。

看準了特朗普外交政策的「不認真」，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）29日也會來到海湖莊園拜訪特朗普。美國NBC新聞早前就報道過，內塔尼亞胡此行其中一個目標是要向特朗普說明伊朗彈道導彈計劃的威脅，並準備向特朗普通報以色列再一次攻擊伊朗的行動選項。

（除此之外，內塔尼亞胡還將游說特朗普將土耳其排除在加沙國際維和部隊的潛在構成之外，以及說明敘利亞新總統沙拉如何不可信等等。）

2025年10月13日，以色列本古里安國際機場（Ben Gurion Airport），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）並肩而立。（Reuters）

由於以色列最遲到2026年10月就要舉行大選，再挑戰火可以幫助內塔尼亞胡外部化內部問題，有利選情。內塔尼亞胡當然沒有忘記，以色列6月率先轟炸伊朗，在美國霍士新聞台（Fox News）等等的右翼媒體上營造出以色列大勝的畫面，最後博得特朗普下注幫忙轟炸。這是當然一種投機主義，但也是一種已經被驗證能成功的投機主義。

特朗普的外交政策，一直以來充滿着不確定性和矛盾。他高舉和平，卻主動轟炸伊朗、大軍壓境施壓委內瑞拉；他在俄烏問題上立場搖擺不定，一時親俄，一時親烏親歐；他在12月出版的《國家安全戰略》重提重返美洲的門羅主義，但轉過頭來就出動軍隊轟炸尼日利亞……

不確定性可是以一種手段，正如尼克遜（Richard Nixon）的所謂「瘋子理論」（Madman Theory）一般。但經過近一年之後，大家從特朗普的種種不確定性之中，也還是找不出一以貫之的核心目標。也許，特朗普的外交就是像它表面上的那樣「不認真」，純粹只是他一時三刻個人偏好的表達，並無任何高深莫測的大謀略作支撐。