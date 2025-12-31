意大利高山纜車意外撞擊車站 至少四人受傷約百人受困｜有片
撰文：聯合早報
出版：更新：
意大利西北部一座山上發生纜車事件，造成至少四人受傷，約100人一度受困，被直升機救出。
法媒報道，事故發生在周二，地點是馬庫尼亞加（Macugnaga）纜車上。該纜車通往海拔2800米的莫羅山口（Moro Pass），靠近瑞士邊境。
阿爾卑斯山救援部門發言人說：「纜車車廂似乎以過快的速度抵達山頂站，導致事故發生。」
當地消防部門發聲明說，兩節纜車的車廂分別撞上位於皮埃蒙特大區馬庫尼亞加村附近的纜車上下站。
消防部門補充說，上站車廂的15名乘客中有三人受傷，下站的一名工作人員也受傷。
據意大利媒體報道，事件發生後，纜車服務暫停，約100名乘客一度受困在海拔約2800米的莫羅山山頂站，但在事件發生約三小時後，所有人都已由直升機撤離。
負責運營纜車的公司負責人貝索齊告訴當地的安莎通訊社，傷勢最重的是一名59歲男子，他的手臂受傷。
他說，事故原因是「技術故障」，纜車進站時未能正常減速，因此撞上了護欄。
他也說，纜車本身沒有受到重大損壞，該纜車兩年前曾耗資200萬歐元（約1830萬港元）進行翻新，但公司目前正在檢查纜車。
事件發生在滑雪旺季，許多意大利人和遊客會在聖誕節和新年假期湧向山區滑雪。
意大利近年來發生過多起嚴重的纜車事故，最近一次是在今年4月，那不勒斯東南30公里處的卡斯特拉馬雷迪斯塔比亞附近發生事故，造成四人死亡。
2021年，連接馬焦雷湖北部和附近山峰的纜車墜落，造成14人死亡。
本文獲《聯合早報》授權轉載
葡萄牙纜車出軌意外 初步調查：連接車廂纜索事發前已斷裂意大利那不勒斯有纜車墜落地面 救援人員：至少4死1重傷西班牙滑雪場意外 纜車故障至少30傷多人情況嚴重 80受困土耳其纜車塔架倒塌吊艙撞柱爆開乘客摔亂石堆1死7傷 184人被困