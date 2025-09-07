葡萄牙纜車出軌意外　初步調查：連接車廂纜索事發前已斷裂

葡萄牙里斯本（Lisbon）著名格洛麗亞登山纜車（Glória Funicular）9月3日出軌，至少16人死、逾20人傷。葡萄牙航空和鐵路意外 調查局（GPIAAF）6日公布對意外的初步調查，發現連接涉事纜車兩節車廂的纜索在事發前不久已斷裂。



英國《衛報》6日報道，調查報告提到，相關人員事發當日早上雖已對涉事纜車進行一次例行的目測檢查，但電纜斷裂是處於「不拆除就看不見」的區域，所以未有提前發現纜車異常。

報告提到，事發時一名操作員試圖緊急煞車，包括啟動了氣動煞車和手動煞車，惟未有成功降低車速，結果纜車以每小時60公里的速度撞上了一棟建築物，整個意外過程在50秒內發生。

另外，調查人員先前已透露，罹難者中有11名外國人，其中包括3名英國人、2名韓國人、2名加拿大人、1名法國人、1名瑞士人、1名美國人和1名烏克蘭人。

2025年9月5日，葡萄牙首都里斯本（Lisbon）著名的格洛麗亞登山纜車（Elevador da Glória）出軌後，其中一節纜車車廂被吊起。（Reuters）

報道指，航空和鐵路事故調查局及檢察官辦公室正分別對事件進行互相獨立的調查， 最終將在45天內發布完整的初步調告報告。