英法德三國關注圍台軍演　籲通過對話解決爭端　避免局勢升級

解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在12月29日展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」，並於30日早8時至傍晚6時進行實彈射擊。英、法、德三國外交部30日分別發文對事件表示關注，強調和平至關重要，呼籲有關各方避免升級局勢。



路透社報道，法國外交部在聲明中指出，「反對任何單方面改變現狀的行為, 尤其是透過武力或強迫手段」；德國則強調和平重要，指「任何改變台灣現狀的行動都必須和平且經雙方同意」，英國表示，軍演加劇兩岸關係緊張與局勢升級的風險，並呼籲通過和平對話解決爭端。

美國議員：軍演旨在恐嚇 破壞印太地區的和平與穩定

美國眾議院中國特別委員會主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）以及首席民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）周二聲明，表示：「這些演習旨在恐嚇台灣，並破壞印太地區的和平與穩定。」