歐洲之星逐步恢復服務　數千旅客行程因隧道電力供應故障一度受阻

連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）12月30日稍早因英法海底隧道（Channel Tunnel）電力故障，導致列車運行受阻，來往倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和布魯塞爾的所有歐洲之星列車在星期二大部分時間停運，數千名旅客出行發生混亂。歐洲之星營運商當日稍晚表示正陸續恢復服務。



英國廣播公司（BBC）報道，列車營運商對延誤致歉，指部份歐洲之星列車服務已恢復運作，未被取消的列車將面臨「嚴重延誤及可能臨時取消」的情況，建議乘客延期出行，而乘客可免費更改行程，或全額退票。截至當日中午，至少有十二班往返英國、法國、比利時和荷蘭之間的歐洲之星列車被取消。

此外，英法海底隧道另有一班「歐洲隧道穿梭列車」（Eurotunnel Le Shuttle，暫譯）也傳出故障，所有路線受阻，造成數千名旅客出行混亂，不過隨情況轉好，這班列車也已恢復正常營運。