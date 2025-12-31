墨西哥1月1日起對中國等多國加徵關稅　稅率最高達35%

墨西哥大規模新進口關稅措施將於2026年1月1日生效，主要針對中國、印度、韓國等無自由貿易協定的亞洲國家，最高稅率達35%，以配合美國對華貿易壁壘。



本月初，墨西哥國會眾議院以281票贊成、24票反對及149票棄權通過該法案。法案内容涵蓋汽車、零部件、紡織、服裝、塑膠及鋼鐵等數千產品，預期中國受影響最大，此舉引發中國以及墨西哥國內部份行業强烈反對。

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）解釋稱，關稅旨在促進國內生產並解決貿易失衡，並非針對特定國家。

2025年12月1日，墨西哥墨西哥城，圖為墨西哥總統欣鮑姆進行例行簡報。（Getty）

墨西哥經濟部指出，關稅旨在保障鞋類、紡織、汽車等敏感行業近35萬就業，推動主權、可持續再工業化。預計新稅項明年將為政府增收37.6億美元（約293億港元），有助減少該國的財政赤字。

有分析認為，墨西哥此舉意在安撫美國特朗普（Donald Trump）政府，應對美墨加貿易協定（USMCA）審查。