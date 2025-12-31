荷蘭經濟大臣稱有必要就安世採強硬措施　中方促盡快糾正

中國與荷蘭就安世半導體（Nexperia）的爭議持續，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）日前接受荷媒訪問時稱，對安世採取強硬措施的確有必要。中國商務部12月31日再次敦促荷方，切勿一意孤行，應立即糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙。



商務部的聲明指，荷方「態度冷漠、一意孤行」，對全球半導體供應鏈安全「極不負責」，且未採取任何實質行動。針對卡雷曼斯的言論，商務部回應指，荷方立場「令人費解」，並強調荷蘭對安世半導體的不當行政干預已引發全球半導體供應鏈危機，荷方必須為此承擔全部責任。

今年9月，荷蘭政府以防止技術外移為由，接管了中國聞泰科技（Wingtech）旗下荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）。中國隨後反制，阻斷了主要在中國封裝的安世半導體產品出口。

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

目前，聞泰科技已開始與法院指定的安世半導體託管人談判，但卡雷曼斯持續為其干預決定辯護，稱此舉「雖不愉快，但有必要」。