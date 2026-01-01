2026年．多圖｜美洲迎新年　紐約水晶球降臨　巴西辦全球最大派對

美洲多地相繼慶祝踏入2026年元旦（New Year's Day）。在美國，紐約時代廣場（Times Square）舉行一年一度水晶球落球（Ball Drop）儀式，多位歌手在現場演唱；在巴西，里約熱內盧（Rio de Janeiro）海灘上演盛大的音樂和煙花派對，此前這裏榮獲健力士世界紀錄認證為全球最大的新年慶祝活動。



踏入2026年1月1日時，紐約時代廣場有一顆發光水晶球，在「2026」的標語牌前隨着倒數聲緩緩落下。哥倫比亞廣播公司（CBS）預計，在廣場一帶聚集的群眾估計達到100萬人。在午夜時刻降臨之前，人們先欣賞歌手Robyn、Ciara、Tones and I等藝人帶來的現場表演。

2026年也是美國獨立建國250週年，首都華盛頓特區也放起煙花，慶祝這一特殊時刻。

南美洲迎來新年

在南美洲，巴西里約熱內盧的科帕卡巴纳海灘（Copacabana Beach）上舉行煙花匯演。就在12月30日，健力士世界紀錄正式授予其「世界最大跨年活動」的稱號。政府預計，海灘上聚集約250萬至300萬人。

法屬圭亞那、圭亞那、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和智利也迎來新年。