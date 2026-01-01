2026年｜歐洲多地喜迎新年　倫敦眼、凱旋門現璀璨煙花｜有片

踏入本港時間1月1日早上，歐洲多地陸續迎來2026年。在英國，當大笨鐘敲響新年鐘聲時，倫敦著名地標倫敦眼（London Eye）摩天輪前設置的駁船上燃放起耀眼奪目的煙花。在法國，在巴黎香榭麗舍大道新年慶祝活動期間，知名景點凱旋門亦燃放璀璨奪目的煙花。



倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）分享當地新年煙花盛況：

據倫敦市政府發布的消息，約10萬名持票觀眾聚集在泰晤士河畔，觀賞由倫敦市長簡世德主持的年度新年慶祝活動。

倫敦新年煙花表演：

表演歷時12分鐘，超過12,000枚煙火和400多盞燈光照亮倫敦眼周圍的夜空，為這座城市呈現了一場令人嘆為觀止的視覺饗宴。

隨着大笨鐘敲響新年鐘聲，倫敦眼前設置的躉船隨即燃放起璀璨奪目的煙花。

法國巴黎的新年煙花演出：

此外，在法國巴黎，大量民眾聚集在香榭麗舍大道。從晚上11時到深夜，凱旋門皆上演燈光秀和投影。午夜鐘聲響起時，絢麗的煙火將整座城市點亮，絢麗多彩。