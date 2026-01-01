瑞士滑雪勝地酒吧新年爆炸起火　警料數十死約100傷　包括外國人

瑞士阿爾卑斯山區的克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）1月1日元旦凌晨發生爆炸事件，一家酒吧出現大量死傷者，警方之後召開記者會指，估計有數十人死亡，約100人受傷，大部份人為嚴重受傷。警方又指，部份死傷者來自其他國家。



根據官員指，附近瓦萊邦醫院（Valais Hospital）的深切治療部已滿，一些傷者轉送至其他醫院。法國傳媒引述法外交部指，傷者包括至少2名法國公民。

警方判斷這次並非攻擊事件。英媒天空新聞（Sky News）較早前也引述警方指，排除事件與恐怖主義有關。

事發於當地凌晨1時半左右，地點為阿爾卑斯山區克朗-蒙大拿鎮一間名為Le Constellation的酒吧，該鎮為滑雪勝地，酒吧為遊客的熱門聚集地，人們在該處歡慶新年。

事發時酒吧內逾百人

據瑞士傳媒RTS報道，爆炸發生在酒吧地下室，該酒吧可容納400人。警方稱，爆炸發生時酒吧內有100多人。

酒吧爆炸原因未明

警方指爆炸起源未明，並會展開調查。

警方稱已完全封閉有關地區，在克朗-蒙大拿鎮上空設立禁飛區。

中國駐瑞士使館表示，目前未收到是否有中國公民傷亡的消息。