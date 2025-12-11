瑞士：美國關稅由39%減至15%　生效期追溯至11月14日

瑞士政府12月10日表示，美國對瑞士的關稅將從39%減至15%，生效期追溯至11月14日，瑞士則對美國降低部份魚類和農產品的進口關稅，今次聲明由瑞士、列支敦士登與美國在11月14日達成的諒解備忘錄為基礎才得以達成。



根據瑞士政府發布聲明，美國對瑞士以不超過15%的關稅稅率取代原有稅率，原則上適用於進口自瑞士的貨物。美國基於聲明，將取消對其他瑞士出口產品的一般附加性關稅，包括飛機、部份航空相關零件、橡膠產品、化妝品和仿製藥。

2020年1月30日，瑞士製藥商羅氏公司（Roche）位於瑞士巴塞爾總部的標誌。（Reuters）

此外，聲明還補充，瑞士也對來自美國的肉類產品實施配額關稅豁免，包括瑞士每年對美國進口的首500頓牛肉、1000噸野牛肉（Bisonfleisch）、1,500噸家禽肉實行免關稅。

瑞士經濟部長Guy Parmelin表示，瑞士並未作出任何追溯性降低關稅的讓步，目前美國對瑞士的藥物關稅仍為零，而未來關稅的上限為15%，瑞士將就醫藥產品、機械人及其他項目與美國進行磋商，以避免關稅。

美國與瑞士在11月14日就關稅達成初步協議，其中指美國對瑞士降低關稅，而瑞士則保證國內公司在2028年年底前向美國投資2000億美元。