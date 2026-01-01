瑞士酒吧起火料數十死百傷　爆炸發生於地庫　附近居民談可怕情況

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）1月1日元旦凌晨發生爆炸事件，一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧爆炸起火，警方估計數十人死亡，約100人受傷。據瑞士傳媒指，該酒吧位於地面與地庫，一般活動主要集中在地庫舉辦，而這次爆炸被指發生於地庫，地面之後也出現火勢。有附近居民稱，徹夜聽到負責運送傷者的直升機的聲音。



瑞士傳媒24引述一名居民指「我住在距離事發現場只有幾十米的地方。晚上氣氛非常熱烈，像新年夜一樣，有音樂、飲酒，我們也在和朋友們一起慶祝，我17歲女兒和朋友出去玩，突然驚慌失措地給我打電話，說媽媽、太可怕了，有人傷亡了。 」

報道稱，涉事酒吧Le Constellation為當地受歡迎酒吧，位於一棟建築物的地面和地庫，酒吧尤其吸引年輕派對愛好者，人們主要集中在地庫舉辦派對和活動，該處是夜間聚會主要場所。

事發時酒吧內逾百人

瑞士傳媒Blick報道，根據警方稱，爆炸發生在酒吧地下室，然後地面也起火。該酒吧可容納400人，警方稱，爆炸發生時酒吧內有100多人。

酒吧爆炸原因未明

警方指爆炸起源未明，並會展開調查。

警方稱已完全封閉有關地區，在克朗-蒙大拿鎮上空設立禁飛區。