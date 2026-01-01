紐約新市長曼達尼正式就職　首位用《可蘭經》宣誓創下歷史

美國民主黨左翼新星、紐約市首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）於當地時間1月1日正式宣誓就職，成為紐約市首個在就職儀式上使用《可蘭經》而非《聖經》宣誓的市長。



曼達尼當日先在紐約市歷史最悠久的地鐵站之一舉行一場私人就職儀式，他在簡短就職演說中形容這是他一生的榮幸。預計同日稍晚，他會在紐約市市政廳舉行更盛大的就職儀式，由同為民主黨左翼的國會參議員桑德斯（Bernie Sanders）擔任主持人。

《紐約時報》引述其資深幕僚拉希姆（Zara Rahim）報道，曼達尼將在私人就職儀式使用其祖父及非洲拉丁裔作家、歷史學者向柏格（Arturo Schomburg）的兩本《可蘭經》；公開儀式則使用祖父與父親的《可蘭經》。

美國曾有多位政治人物及法官使用《可蘭經》宣誓就職，而34歲的曼達尼則是紐約市首位使用《可蘭經》宣誓的市長。