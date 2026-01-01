瑞士酒吧起火40死115傷　倖存者：有人舉裝蠟燭瓶子燒着天花板

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，1月1日元旦凌晨發生起火爆炸事件，警方指至少40人死亡，約115人受傷，當中有外國人。警方發放事後酒吧內部的畫面，顯示一片凌亂。

有逃出火場的倖存者講述，看到火災是從酒吧地庫開始，認為是因有人舉起裝有蠟燭的香檳酒瓶，瓶子距離木質天花板太近，火勢蔓延到天花板。



兩名當時在酒吧內的法國女子Emma與Albane事後向法國BFM TV電視台講述，她們看到火災是從酒吧地庫開始，有人舉起裝有「生日蠟燭」的香檳酒瓶，而瓶子距離木質天花板太近，「火勢迅速蔓延到天花板。」《每日郵報》指另有目擊者稱那些是煙火蠟燭（firework candles），整個天花板起火。

倖存者：火勢蔓延到地面

Emma與Albane表示，她們當時立即爬上狹窄的樓梯到達地面，逃出建築物，數分鐘後，火勢蔓延到地面，「我們很幸運…… 大約有200人試圖在30秒內通過很狹窄的樓梯逃出去。」

根據瑞士傳媒24較早前指，涉事酒吧Le Constellation為當地受歡迎酒吧，位於一棟建築物的地面和地庫，酒吧尤其吸引年輕的派對愛好者，人們主要集中在地庫舉辦派對和活動，該處是夜間聚會主要場所。

路透社指，目前無法從其他管道核實倖存者的說法。現場影片顯示火勢是從建築物內蔓延，民眾奔跑、尖叫。

瑞士警方稱，爆炸發生時酒吧內有超過100人，對於酒吧內曾發生爆炸，警方之後在記者會表示，相信在事件中為先起火，然後再發生爆炸，目前仍在調查起火原因，但相信事件不涉縱火。

事件出現大量傷者，官員指附近瓦萊邦醫院（Valais Hospital）深切治療部爆滿，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）表示，與瑞士瓦萊邦接壤的意大利地區急救部門已作好準備，以隨時提供支援，米蘭尼瓜爾達醫院（Niguarda Hospital）也已開放燒傷病房，準備協助救治傷者。