金正恩首次攜女赴錦繡山太陽宮謁陵 惹第四代接班人猜測
撰文：聯合早報
朝鮮官方媒體發佈的照片顯示，朝鮮領導人金正恩之女金主愛陪同父母首次赴錦繡山太陽宮參加公開活動，向已故領導人致意。金主愛被認為有望成為金正恩的接班人。
朝鮮中央通訊社發佈的照片顯示，星期四（1月1日），金正恩攜妻子李雪主和多名高級官員一同參拜，金主愛在錦繡山太陽宮正殿內站在父母之間。
路透社報導，過去三年來，金主愛的身影頻頻登上朝鮮官媒，引發分析人士與韓國情報機構猜測，認為她可能成為朝鮮第四代領導人。
朝中社星期四報導，據信出生於2010年代初期的金主愛，出席了今年的元旦慶祝活動。朝鮮從未證實過金主愛的年齡。此外，她曾在去年9月隨同父親前往北京，那是她的首次公開海外行程。
金正恩常在重要節日與周年紀念日前往錦繡山太陽宮，向其祖父、建國領袖金日成和父親金正日致敬，此舉旨在彰顯這個擁有核武國家的世襲傳承。
