前拳王Anthony Joshua尼日利亞遇車禍已出院　涉事司機被控多罪

世界前重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）12月29日在尼日利亞遭遇車禍，同行的兩名好友喪生。約書亞已經出院回家休養，當地警方則起訴涉事的46歲司機危險駕駛導致他人死亡等罪名。



英國天空新聞（Sky News）1月2日報道，尼日利亞奧貢州（Ogun State）警方證實，接載約書亞等人的凌志（Lexus）SUV汽車46歲司機Adeniyi Mobolaji Kayode被控四項罪名，包括危險駕駛導致他人死亡、疏忽駕駛、不小心駕駛和無牌駕駛罪，法院將於20日審理案件。

事發於12月29日上午11點左右，約書亞所乘搭的車在位於拉各斯-伊巴丹高速公路沿線的馬昆鎮路段行駛期間，懷疑在超車時失控，撞上一部停在路邊的貨車。約書亞的兩名密友、體能教練Sina Ghami，以及被形容是約書亞「孖生兄弟」的訓練員Latif Ayodele傷重不治。

約書亞則受傷送院，情況穩定。拉各斯州（Lagos）政府官員表示，約書亞在12月31日已經出院，並與母親到殯儀館向兩位好友作最後道別。