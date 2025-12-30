前世界級拳王Anthony Joshua西非車禍受傷情況穩定　同行2密友亡

尼日利亞裔英國公民、前世界級拳王Anthony Joshua周一（12月29日）在尼日利亞遭遇車禍，同行的2名好友喪生，而他目前在醫院情況「穩定」。他曾是WBA、IBF、WBO和IBO的重量級冠軍。



事發於上午11點左右，Anthony Joshua所乘搭的車在位於拉各斯-伊巴丹高速公路沿線的馬昆鎮路段行駛期間，涉嫌在超車過程中失去控制，撞上一部停在路邊的貨車。

Anthony Joshua經紀人表示，Anthony Joshua的密友兼團隊成員Sina Ghami與Latif Ayodele在車禍中身亡，Anthony Joshua本人被送往醫院「接受檢查和治療」。

經紀人稱：「他目前情況穩定，將繼續留院觀察。」

警方表示，事故發生的具體情況「目前正在調查中」。