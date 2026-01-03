瑞士酒吧跨年夜淪為火海　出口堵死　狂歡者被迫砸窗逃生｜有片

綜合路透社與《紐約郵報》報道，瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家逾百人慶祝新年的酒吧於元旦凌晨發生致命火災。驚恐的狂歡者為避免被活活燒死，被迫砸碎窗戶逃生。目擊者描述現場「就像恐怖電影一樣」，許多人因出口過於擁擠而受困。當局2日確認，死亡人數為40人，受傷人數則上升至119人。



據《紐約郵報》消息，倖存者維多利亞（Victoria）描述，當時約有300人拼命想從狹小的出口擠出，情況混亂。她說：「當時有人身上著火，因為門太小，他們把玻璃都砸碎了。」另一名19歲的目擊者奧斯卡（Oscar）稱，他看到「每個人都在敲打窗戶，尖叫，簡直就像恐怖電影一樣，」或因為窗戶太厚，人們難以逃脫。逃生者爬出來時，互相推擠摔倒，幾乎全身燒傷。

路透社則提及，一名叫阿克塞爾（Axel）的倖存者講述了「奇蹟般」逃生的過程。他當時在地下室，因大門被逃生人群塞死，絕望中翻轉一張桌子掩護身體、躲避火焰，並用腳踢破窗戶才逃出生天，過程中甚麼都看不到，幾乎窒息。

路透社引述官方最新數據指，官方確認119名傷者中已有113人確認身份，其中71人為瑞士人，14人為法國人，11人為意大利人。初步調查指或由於人們舉起香檳瓶上的煙花棒慶祝時，燃至天花板所引發火災。