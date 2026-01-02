瑞士酒吧大火40死：大部份為年輕人　意大利16歲高爾夫球手身亡

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，1月1日元旦凌晨發生起火爆炸事件，造成至少40人死亡、約115人受傷，包括多名外國人。死者大部份為年輕人，意大利方面證實一位16歲青年高爾夫球手身亡。法國方面有一位19歲青年足球員重傷，正接受治療。



瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）稱這是「瑞士經歷過的最嚴重的悲劇之一」，瑞士並決定全國哀悼5天。他稱大部份死者為年輕人。

瑞士酒吧大火：16歲青年高爾夫球手Emanuele Galeppini在事件中身亡（Instagram）

事發酒吧位於滑雪勝地，吸引不同國籍的年輕人前往度假。意大利高爾夫球協會證實，16歲青年高爾夫球手Emanuele Galeppini在事件中身亡。

協會形容「這位年輕運動員充滿熱情，品格高尚。在這悲痛時刻，我們向他家人和所有愛他的人致以最深切慰問。」

由於多名死者的遺體難以辨認，專家正在利用牙齒、DNA紀錄來嘗試識別死者身份，但預計一些個案可能需要多天時間。

在傷者方面，法國19歲青年足球員Tahirys Dos Santos嚴重受傷，他獲運往德國的醫院接受治療。

他本來前往克朗-蒙大拿鎮度假慶祝新年，沒想到遇上火災。

瑞士酒吧大火：法國19歲青年足球員Tahirys Dos Santos為其中一名傷者（Instagram）

在這次事件中，一些目擊者憶述在火災發生前，他們看到一些狂歡者，包括店員，將煙花棒（又稱仙女棒）插在香檳酒瓶，然後高高舉起，極為危險地靠近酒吧天花板的木板和隔音棉。

另一張照片則可見大批參與派對人士高舉插有煙花棒的香檳，當時天花板已經開始起火。

倖存者分享酒吧起火前的照片：

報道指，火勢迅速蔓延，由於酒吧唯一的出口是一條「極其狹窄」的樓梯，顧客們只能拼命逃跑。

網上傳出酒吧天花板起火的影片：

當地政府尚未正式確定火災原因。據報火災是從建築物的地下室開始，隨後蔓延至屋頂，最終吞噬整個空間。

一間醫院的負責人表示，接受治療的患者大多在16歲至26歲之間。由於燒傷者人數眾多，官員表示瑞士燒傷病房的床位已用盡，部份患者將被轉送至鄰國醫院。

網上傳出參與派對人士逃出起火酒吧的影片：