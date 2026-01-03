瑞士大火40死　酒吧法國老闆稱一切符合規定　過去10年曾3次檢查

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一間酒吧，1月1日凌晨有逾百人聚集慶祝新年期間爆炸起火。當地政府2日公布，死亡人數維持在40人，受傷人傷升至119人。悲痛欲絕的酒吧老闆首次開腔回應事件，稱在悲劇發生前，他們的酒吧完全遵守所有安全規定，過去10年曾接受過三次安全檢查。



據《紐約郵報》報道，在星座酒吧（Le Constellation）發生致命火災後，酒吧老闆，來自法國的夫婦傑克·莫雷蒂（Jacques Moretti）和謝茜嘉·莫雷蒂（Jessica Moretti）首次回應事件。當地調查部門初步認為，在狂歡派對上，綁在香檳瓶上的煙花棒燒到天花板導致悲劇。

49歲的傑克告訴瑞士媒體《日內瓦論壇報》：「酒吧的一切都按照安全規定進行。我們現時既睡不着也吃不下，我們的身體狀況很差。」

圖為酒吧老闆，謝茜嘉·莫雷蒂（Jessica Moretti，左）與丈夫傑克·莫雷蒂（Jacques Moretti，右）。

傑克表示，他們的酒吧在過去10年接受過三次檢查。

據報道，這對夫婦2日（周五）接受當地警方的訊問，並誓言將在對這場慘烈火災的調查過程中與政府充分合作。

驚魂未定的傑克強調：「我們將盡一切努力找出事故原因，我們正竭盡全力。我們的律師已經介入。」

據瑞士媒體報道，這對法國夫婦於2015年買下酒吧，將一家曾經沒落的咖啡店改造成這個熱門滑雪勝地的受歡迎夜店。

1月1日凌晨時分，大火發生時，傑克正在附近的住所，並不在火警現場。據報道，他40歲的妻子謝茜嘉當時正在擁擠的俱樂部內，並在火災中手臂被燒傷。

圖為酒吧老闆，謝茜嘉·莫雷蒂（Jessica Moretti）。

據報道，火警在1日凌晨1時30分左右爆發，火勢在這家可容納300人的酒吧內迅速蔓延，導致室內空氣窒息，呼吸困難。

瑞士政府表示，最初的火災引發了消防員所說的「閃燃」，即房間內所有可燃物同時燃燒，造成多次爆炸。

一張令人觸目驚心的新照片記錄了火災爆發的瞬間：火焰在低矮的天花板上蔓延，而毫無防備的派對參與者們則揮舞着手中的煙火棒和酒瓶。

一位自稱為維多利亞（Victoria）的目擊者告訴法國BFMTV電視台。「是香檳酒瓶裏的煙火棒引發了爆炸。酒吧的整個天花板都着火了。」

另一張照片顯示，一名戴著頭盔的女子被一名蒙面男子扛在肩上，手裡拿著點燃的酒瓶。

這些煙火棒似乎是星座酒吧很受歡迎的派對道具。