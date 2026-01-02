馬杜羅：委內瑞拉已準備與美國對話　商討打擊毒品走私

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）1月1日表示，已準備就打擊毒品走私與美國進行嚴肅對話。



新華社2日報道，委內瑞拉國家電視台播出馬杜羅的訪問，他稱華府如果想就打擊毒品走私的協議進行嚴肅談判，委內瑞拉方面「隨時準備着」。

馬杜羅又認為，即便是在美國本土，也有很多人不相信委內瑞拉制毒這一觀點。他強調委美兩國需要在「掌握事實的基礎上，認真地進行對話」。

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府最近數月以打擊「毒品恐怖主義」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署大規模海空兵力，至今在加勒比海和東太平洋擊沉約30艘美方指稱的「販毒船」，造成逾百人死亡。馬杜羅和特朗普在12月分別證實曾通電話。

馬杜羅在訪問中亦稱，如果美國需要委內瑞拉的石油，委內瑞拉隨時可接受包括雪佛龍（Chevron）在內的美國投資。目前雪佛龍仍維持在委內瑞拉的石油業務，報道指該公司11月每天向美國出口原油約15萬桶；委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodríguez）早前在社交媒體發帖證實，裝載原油的雪佛龍油輪12月合法駛離委內瑞拉前往美國。

委內瑞拉多次指責美國意圖通過軍事威脅在當地策動政權更迭，並在拉丁美洲進行軍事擴張。馬杜羅12月28日表示，美國威脅委內瑞拉人民是犯罪行為，委內瑞拉武裝部隊將繼續為委爭取和平、維護主權和領土完整。