美聯邦法院裁定加州「公開攜槍禁令」違憲　稱不符合歷史傳統

綜合《衛報》與《POLITICO》報道，美國聯邦第九巡迴上訴法院1月2日以2比1的投票結果裁定，加州在人口超過20萬的縣份禁止公開攜帶槍支的法律違反美國憲法第二修正案。聯邦法官稱此不符合美國歷史傳統。加州擁有全美最嚴格的槍支管制法律，該州約95%的人口居住在這種規模的縣。



《衛報》指，由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命的法官范戴克（Lawrence VanDyke）在主要意見書中指出，公開攜帶槍支是美國一項歷史慣例，該州的禁令不符合最高法院2022年在「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案（New York State Rifle & Pistol Association v Bruen）」中確立的法律標準。該標準要求槍支法律必須與美國歷史上的槍支管制傳統一致。

2025年3月20日，美國巡迴上訴法院法官范戴克（Lawrence VanDyke）出現在一段由該法院發布的影片中，他對加州禁止攜帶超過10發彈藥彈匣的裁決提出異議。（資料圖片，Reuters）

《POLITICO》稱，這宗訴訟由來自俄勒岡州北部錫斯基尤縣（Siskiyou）的貝爾德（Mark Baird）於2019年提起。錫斯基尤縣位於俄勒岡州和加州的交界處。貝爾德表示，儘管他所在的縣人口只有大約42,500人，但他仍然無法獲得公開持槍許可證。

加州司法部發言人表示，正在審查這一意見並考慮所有選項，強調部門致力於捍衛該州的槍支法律。

《衛報》透露，與此相關的是，2026年3月，美國最高法院將審理「美國訴赫馬尼案」（United States v. Hemani），該案將裁定一項禁止大麻使用者持槍的聯邦法律是否違憲。