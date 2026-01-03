美聯邦法院裁定加州「公開攜槍禁令」違憲 稱不符合歷史傳統
撰文：陳楚遙
出版：更新：
綜合《衛報》與《POLITICO》報道，美國聯邦第九巡迴上訴法院1月2日以2比1的投票結果裁定，加州在人口超過20萬的縣份禁止公開攜帶槍支的法律違反美國憲法第二修正案。聯邦法官稱此不符合美國歷史傳統。加州擁有全美最嚴格的槍支管制法律，該州約95%的人口居住在這種規模的縣。
《衛報》指，由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命的法官范戴克（Lawrence VanDyke）在主要意見書中指出，公開攜帶槍支是美國一項歷史慣例，該州的禁令不符合最高法院2022年在「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案（New York State Rifle & Pistol Association v Bruen）」中確立的法律標準。該標準要求槍支法律必須與美國歷史上的槍支管制傳統一致。
《POLITICO》稱，這宗訴訟由來自俄勒岡州北部錫斯基尤縣（Siskiyou）的貝爾德（Mark Baird）於2019年提起。錫斯基尤縣位於俄勒岡州和加州的交界處。貝爾德表示，儘管他所在的縣人口只有大約42,500人，但他仍然無法獲得公開持槍許可證。
加州司法部發言人表示，正在審查這一意見並考慮所有選項，強調部門致力於捍衛該州的槍支法律。
《衛報》透露，與此相關的是，2026年3月，美國最高法院將審理「美國訴赫馬尼案」（United States v. Hemani），該案將裁定一項禁止大麻使用者持槍的聯邦法律是否違憲。
美國加州家庭聚會發生槍擊 4死10傷特朗普下令暫停「綠卡抽籤」 部長：布朗大學槍擊案疑犯經此赴美美國肯塔基州立大學爆槍擊 至少一死一傷 疑兇被捕美國民警衛隊2人遭槍擊 疑犯證實透過「盟友避難行動」進入美國