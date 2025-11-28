美國民警衛隊2人遭槍擊　疑犯證實透過「盟友避難行動」進入美國

美國華盛頓白宮附近11月26日有2名國民警衛隊人員遭到槍擊受傷，一名阿富汗槍手被捕。據悉，該槍手是透過「盟友避難行動」（Operation Allies Welcome）進入美國，該計劃於2021年拜登（Joe Biden）政府時期開始實施，旨在幫助美軍撤出阿富汗後仍處危險、弱勢的阿富汗國民。而特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後迅速暫停了阿富汗國民的移民申請，並呼籲重新審查所有在拜登執政期間從阿富汗進入美國的人員。



美媒《Axios》報道，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）周三晚證實，槍手嫌疑人於2021年9月通過「盟友避難行動」進入美國。

2025年11月26日，美國華盛頓特區，兩名國民警衛隊成員在白宮附近遭槍擊後，其他國民警衛隊成員站在警戒線後。（Reuters）

美國公民及移民服務局於同日在X平台發布聲明稱：「即日起，所有與阿富汗國民相關的移民申請的處理將無限期停止，等待對安全和審查程序的進一步審核。」

「盟友避難行動」如何幫助弱勢阿富汗人？

此前在拜登領導下的國土安全部（DHS）將該計劃描述為一項「全政府行動」，旨在安置弱勢阿富汗國民，其中包括那些在過去20多年為美國工作的阿富汗國民。

遭槍擊的兩名美國國民警衛隊成員Andrew Wolfe與Sarah Beckstrom（REUTERS）

據美國國土安全部稱，大多數透過「盟友避難行動」抵達美國的人員可以獲得為期2年的假釋，但前提是必須通過必要的篩檢與審查。其中有超過40%的人員符合特殊移民簽證（SIV）的申請資格，因為他們在阿富汗為保護軍方人員與平民而承擔「重大風險」。

美國務院估計，自2021年8月以來，約有19萬阿富汗人透過「盟友避難行動」和「持久歡迎行動」（Enduring Welcome）在美國重新定居。