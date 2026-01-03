巴菲特交棒阿貝爾　「我寧願把錢交給他管」　料公司最能世紀存續

巴郡公司（Berkshire Hathaway，又譯波克夏·海瑟威）董事長巴菲特 (Warren Buffett) 1月2日接受CNBC頻道專訪時表示，他認為巴郡比任何他能想到的公司，都更有可能在100年後依然存在。他宣布，行政總裁職責將交棒給阿貝爾（Greg Abel）。



巴菲特表示，「我寧願讓阿貝爾來管理我的資金，也不願讓美國任何頂尖的投資顧問或CEO來管理。」他指阿貝爾將接手關鍵決策職責，形容對方為人低調踏實，其鄰居甚至難以想像他自2026年1月1日起已執掌一家擁有近40萬員工、並將主導這家未來半個世紀至一個世紀仍存在的公司命運。

圖為巴郡副主席阿貝爾（Greg Abel，右） 於2025年5月2日在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行的巴郡年度股東大會上與一位股東合影。（Reuters）

巴菲特補充說，他仍擔任巴郡董事會主席，並持有公司約30%的表決權股份，也仍會出席年度股東大會，但不會發表演說。

據Investopedia報道，然而市場對接班過渡存有疑慮。自巴菲特2025年5月初宣布退休以來，巴郡股價截至年底下跌約7%，而標普500指數同期上漲20%，分析師稱此現象為「接班折扣」。

2026年1月2日為阿貝爾時代首個交易日，巴郡股價下跌超過1%。巴菲特安撫投資人，強調公司運作將保持不變。阿貝爾此前亦表示將維持巴郡的企業文化與資金配置原則。

2015年10月13日，美國華盛頓，股神巴菲特（Warren Buffett）出席《財富》雜誌最具影響力女性峰會（ Fortune's Most Powerful Women Summit）時發表講話。（Getty）

報道稱，巴菲特花了六十年時間，將一家瀕臨倒閉的紡織廠打造成一個萬億美元帝國。這份傳奇幾乎難以超越，但巴菲特認為阿貝爾已經準備好了。