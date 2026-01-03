委內瑞拉變天｜美國活捉領袖有前例　薩達姆同遭三角洲部隊逮捕

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。

據美媒指，馬杜羅是被美國精銳特種三角洲部隊（Delta Force）逮捕。在這次馬杜羅被生擒前，美軍還曾於2003年活捉伊拉克總統薩達姆（Saddam Hussein），當時三角洲部隊也參與逮捕行動。



美媒CBS報道，三角洲部隊在行動中逮捕馬杜羅。這支精銳部隊屬於美國陸軍，正式名稱為第一特種部隊作戰分遣隊-三角洲（1st Special Forces Operational Detachment–Delta），成立於1977年，作為提供專業反恐和人質救援能力的部隊。

在2003年12月，這部隊也曾在「紅色黎明行動」（Operation Red Dawn）中，參與逮捕逃亡八個多月的伊拉克總統薩達姆。駐伊拉克美軍第四步兵師約600名美軍官兵在聯軍特種部隊配合下，在距薩達姆家鄉提克里特（Tikrit）附近、阿德瓦爾（ad-Dawr）一處農舍旁的地洞中將薩達姆抓獲。

2003年12月14日發布的這段片段中，可見已被拘禁的薩達姆。（Reuters）

據報道，薩達姆雖當時隨身攜帶一隻手槍，但並未對美軍的逮捕進行抵抗，沒有造成人員傷亡。被捕後，薩達姆被押送至提克里特附近的美軍基地，之後又被轉移到巴格達機場附近的美軍基地。

2004年6月30日，薩達姆與另外11名伊拉克政府高層領導人，一起被關押在「Camp Cropper」美軍基地，隨後被移交給伊拉克臨時政府，接受反人類罪和其他罪行的審判。

2006年2月14日，伊拉克前總統薩達姆侯賽因在巴格達綠區（Green Zone）法院上庭。（Getty Images）

2006年11月5日，薩達姆被判犯有反人類罪——因其於1982年在杜賈爾鎮（Dujail）殺害148名什葉派居民，並被判於同年12月30日處絞刑。儘管他曾請求判以槍決，並辯稱鑑於其伊拉克軍隊總司令的身份，槍決才是最合適的處決方式，但他最終還是被處以絞刑。