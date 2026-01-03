美國突襲委內瑞拉抓獲馬杜羅　俄羅斯古巴強烈譴責

美國對委內瑞拉（Venezuela）實施大規模打擊，並抓獲委總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，引發多國強烈譴責。



委內瑞拉首都加拉加斯星期六（1月3日）凌晨傳出多聲巨響，美國媒體過後引述消息人士的話報道，馬杜羅已被美軍三角洲特種部隊抓獲。

報道稱，三角洲特種部隊曾於2019年執行打死伊斯蘭國組織最高頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的任務。

2025年10月31日，委內瑞拉加拉加斯，圖為馬杜羅在召開加勒比海國家聯合會議上舉起一個微縮版委內瑞拉憲法模型。（Reuters）

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）當天在社交媒體上說，包括議會所在建築、加拉加斯中央城區，以及埃爾阿蒂約機場在內的至少10處委內瑞拉目標遭到轟炸。位於卡蒂亞拉馬爾的山地軍營和伊格羅特直升機軍事基地等被摧毀。

佩特羅對委內瑞拉境內出現的爆炸及異常空中活動，以及由此引發的地區緊張局勢升級深表關切，並呼籲聯合國和美洲國家組織立即召開緊急會議應對這一局勢。佩特羅說，哥方反對任何可能加劇局勢緊張或危及平民的單方面軍事行動。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾也譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會對此採取緊急行動。

2026年1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）發生爆炸，現場冒出濃煙。（Reuters）

古巴外長羅德里格斯則強烈譴責美國對委內瑞拉的「軍事侵略」。他說，美國針對委內瑞拉的軍事行動「是對一個從未侵略美國或任何其他國家的國家所實施的卑劣行徑」。

俄羅斯聯邦委員會（議會上院）副主席科薩切夫在社交媒體稱，美國襲擊委內瑞拉違反國際法，將遭到全球絕大多數人的譴責。委內瑞拉沒有對美國構成任何威脅，因此美國當前的軍事行動毫無實質性依據。

他說，「國際法顯然已被違反」，全球絕大多數人會果斷地予以譴責。

本文獲《聯合早報》授權轉載

