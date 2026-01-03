委內瑞拉｜特朗普稱已逮捕馬杜羅　國際秩序瓦解　下一個是誰？

1月3日清晨，委內瑞拉包括首都加拉加斯（Caracas）多個軍事基地和機場在內的多個地點發生大爆炸。跟12月特朗普（Donald Trump）含糊透露的港口設施攻擊不同，馬杜羅（Nicolas Maduro）政府迅速指認這是美國發動的攻擊。

正當馬杜羅的國際盟友們，如哥倫比亞左翼總統佩特羅（Gustavo Petro），以至馬杜羅年少受訓的古巴，都高調為馬杜羅發聲，要求聯合國緊急開會，批評這是「國家恐怖活動」之際，本來一言不發的美國政府已經「先下手為強」，逮捕了馬杜羅。

特朗普在委內瑞拉受襲大約兩個多小時之後在其社交平台Truth Social發文：「美國已成功對委內瑞拉及其領導人、總統發動大規模打擊行動，而馬杜羅及其妻子已被逮捕並押送出境。 此次行動是與美國執法部門協同完成的。 詳細情況將稍後公布。 今天（按：美東時間1月3日）上午11時將在海湖莊園舉行新聞發布會。 」

委國高層人人自危

在美國發動攻擊之後，雖然委內瑞拉政府有發聲明回應，但媒體早就留意到高層官員都沒有正式露面。在過去幾個月美國派出包括最大航母「福特號」（USS Gerald Ford）等大量軍力威嚇委內瑞拉之際，馬杜羅等政府高層已經非常小心，經常不回到正式官邸，出席公開活動時也選擇人群聚集的環境，讓美國難有下手空間。

若然特朗普所言屬實，委內瑞拉的安全部門可算是完全失職或者已被完全滲透。在特朗普聲言已逮捕馬杜羅之後，同樣被美國通緝的委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）才拍片批評美國攻擊，指控美國在有平民居住的城市地區，從直升機發射火箭，並向國際社會求助，表明：「他們攻擊了我們，但他們無法擊垮我們。」

不過，美國竟然連馬杜羅也透過秘密行動逮捕，眼下的馬杜羅政府高層可算是人人自危。特別是，當中不少重要人物都跟馬杜羅一樣被美國懸賞通緝。

以「反毒」為名義的入侵

特朗普這次入侵行動，顯然沒有通知憲法賦予開戰權的美國國會，不過美國總統「先斬後奏」也不是第一次，國會其實已經實際上放棄了開戰權。

開戰的法律基礎，大概就是反毒和反恐－－特朗普在首屆任期內的2020年已經以販毒等罪名起訴並通緝馬杜羅，指其為販毒恐怖組織「太陽集團」（Cartel des los Soles）的領導層。其中，國防部長帕德里諾、內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）等一眾高官也全都一同被起訴、一同被通緝。

雖然「太陽集團」幾乎是一個不存在的組織，指的只是委內瑞拉軍方部份有參與販毒的群體，但特朗普再次上台之後就着手處理委內瑞拉的「未完之事」，將馬杜羅的懸賞金額升至5000萬美元，其後又把「太陽集團」定性為和阿爾蓋達（Al Qaeda）一般的「外國恐怖組織」（FTO），加大美國運用軍隊打擊該組織的法律空間。

8月以來，特朗普開始在委內瑞拉對開的加勒比海集結大軍。9月起，特朗普政府也運用海軍在加勒比海和太平洋東岸直接擊沉疑似販運毒品的小船－－從今天的角度來看，這些行動看來就是一種法律鋪墊，用來證明特朗普集結大軍真的是為了反毒（按：至今擊沉35艘船，不經審判「法外處決」了115人）。當然，其實際目的就是要推翻馬杜羅政府。

2026年1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），直升機飛過爆炸造成的濃煙。（Reuters）

最終失敗的「巴結」

馬杜羅其實也不是完全反美。特朗普重新上台之初，馬杜羅曾經以釋放美國籍囚犯、接收美國遣返難民等方式來試圖「巴結」特朗普，據報他更願意用委內瑞拉的石油和天然資源來換取特朗普的支持。特朗普的態度也是搖擺不定，輾轉之下，也繼續容許美國石油企業雪佛龍（Chevron）在委內瑞拉營運，並將一部份產量交送委內瑞拉政府。

然而，特朗普最終似乎是被作為古巴移民後裔的國際卿魯比奧（Marco Rubio）說服，連馬杜羅資源利益上和外交上順從美國的條件也不願意接受，轉而高舉門羅主義，在美國的後花院容不下任何絲毫反美的力量。

在美國高壓之下，馬杜羅也曾經尋求折衷方案，表明願意下台，只不過是想繼續保留委內瑞拉的左翼政權。根據路透社等媒體的報道，特朗普2025年11月21日曾與馬杜羅通話，後者當時提出他願意下台，但要求美方要給予他本人及家人完全的法律豁免權、解除美國所有制裁、終止國際刑事法院對他的案件、移除對超過100名委內瑞拉官員的制裁，以及由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）監管臨時政府直至舉行新選舉。

2025年12月31日，波多黎各賽瓦（Ceiba）：地勤人員正在羅斯福路海軍基地（Roosevelt Roads naval base）的停機坪上，維護美國空軍 F-35「閃電 II」（Lightning II）戰鬥機。（Reuters）

但是，特朗普卻拒絕了這些要求，並向馬杜羅發出為期一週的最後通牒，要求他帶家人離開委內瑞拉，而隨着最後期限屆滿，特朗普就宣佈「關閉」委內瑞拉領空。

此後，馬杜羅就擺出了「平安無事」的態度，經常在其「不要擔心要開心」（Don’t worry, be happy）的集會上載歌載舞，展示出無限信心。馬杜羅之所以對自己有信心，是他認為特朗普不會地面入侵委內瑞拉，不敢冒上委內瑞拉變成另一個「伊拉克」風險，而就算美軍零星空襲委內瑞拉，馬杜羅早已同軍方和安全部門的高層利益互相綁定，要靠空襲推翻他並不是易事。

2025年12月23日，委內瑞拉加拉加斯：馬杜羅出席位於聖奧古斯丁社區（San Agustin neighborhood）的聖誕慶祝活動。（Reuters）

不過，馬杜羅千算萬算，也想不到美國情報部門的滲透力如此厲害，竟然能夠在委內瑞拉國境之內將他生擒。

馬杜羅的「錯」

誠然，馬杜羅的管治將委內瑞拉幾乎變成了一個失敗國家。如今其賴以維生的石油生產只得歷史高位的三成，國家GDP更一度大跌七成，全國嚴重通脹，四分之一人口逃出國家，民不聊生。

馬杜羅也玩盡政治把戲。反對派勝出國會選舉？他就用另立憲法議會來取而代之。2024年的大選更是顯然作弊：如今獲得諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多（María Corina Machado）被禁止參選，代其出選的無名人物最終也大勝馬杜羅，只不過後者操縱了選舉機器才能「勝出」－－反對派從全國大約3萬台投票機中獲得超過八成機器的點票結果，顯示代替被禁參選的馬查多出征的岡薩雷斯（Edmundo González）得票率高近七成，而拒絕公開所有投票機的點票結果的馬杜羅政府卻宣布自己得票超過五成勝選。

2025年12月12日，挪威奧斯陸：諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）在皇宮覲見後，與挪威諾貝爾委員會副主席阿斯勒·托耶（Asle Toje）一同站在格蘭飯店（Grand Hotel）外。（Reuters）

對他而言，幸運的是，委內瑞拉人民已經失去了反抗意志－－「受不了就離開吧。」

但即便如此，美國直接運用軍隊去逮捕一個對自身國家安全完全沒有威脅的國家領袖，依然是破壞了人人預設存在的國際秩序。雖然美國對於國際秩序的維護一直也是一種偽裝，但偽裝也要裝，不能像今天這樣做得如此過份。

「下一個」是誰？

如果一國領袖可以隨便被別人用軍力介入逮捕，全世界大部份國家的領袖都不能安逸。下一個是誰？

如今由經濟問題引發的伊朗示威正烈，特朗普日前更在Truth Social上宣言：「如果伊朗向和平示威者開槍並以暴力將其殺害——這正是他們慣常的作法——美國將前往援助他們。 我們已完成武裝部署並隨時準備行動。 」

一輛翻覆的汽車與多處火勢在燃燒之際，示威者在警察局外高呼口號；這是伊朗近三年來因經濟困境而爆發的最大規模示威之一，地點位於洛雷斯坦省阿茲納市（Azna, Lorestan Province），畫面取自2026年1月1日發布於社交媒體影片的靜止畫面。（Reuters）

下一個會是伊朗嗎？

在拉丁美洲，一直得到委內瑞拉以石油支持、並派出特務支援馬杜羅政府的古巴，長期以來也是美國「後花院」的一根刺。在門羅主義回歸之際，古巴會是下一個嗎？

「下一個」也不一定是美國針對的對象。當人們對國際秩序最基本的期望瓦解之後，接下來的就是一個「弱肉強食」的世界。對「下一個」下手的可能是美國，也有可能是其他大國。