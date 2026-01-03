委內瑞拉｜巴西譴責美國　丹麥倡尊重國際法　歐盟：支持民主過渡

委內瑞拉（Venezuela）1月3日遭美國突襲，美國總統特朗普（Donald Trump）更表示美軍已擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。在俄羅斯、古巴批評美國後，巴西也加入譴責美方的軍事行動，指「越過不可接受的底線」。

在歐洲方面，丹麥呼籲要遵守國際法，西班牙稱願意協助斡旋，歐盟委員會主席馮德萊恩則表示歐盟與委內瑞拉人民站在一起，支持和平、民主過渡。



巴西

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）譴責美國對委內瑞拉的軍事襲擊及擒獲委內瑞拉總統馬杜羅的行動，稱此舉「越過不可接受的底線」。

他指「這些行徑嚴重侵犯委內瑞拉的主權，並為整個國際社會樹立又一個極其危險的先例。」

圖為2025年10月26日，特朗普和盧拉在吉隆坡出席東盟峰會期間會面。（Reuters）

俄羅斯

俄羅斯外交部發表聲明說，俄方要求美國立即澄清有關委內瑞拉總統馬杜羅的情況。

丹麥

丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示必須尊重國際法。

拉斯穆森在社交媒體平台X上寫道，「委內瑞拉局勢發生劇變，我們正在密切關注。我們需要重回正軌，緩和局勢，展開對話。」

西班牙

西班牙表示願意就美國與委內瑞拉之間的危機展開斡旋，該國外交部稱，呼籲各方降級局勢、保持克制。

歐盟

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟密切關注委內瑞拉局勢，她指歐盟與委內瑞拉人民站在一起，支持和平、民主過渡，任何解決方案都必須尊重國際法和《聯合國憲章》。

歐盟委員會主席馮德萊恩於2025年12月10日在比利時布魯塞爾舉行的第二屆全球反移民走私聯盟會議上發表主題演講。（Reuters）

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社交網站上表示，歐盟正密切關注委內瑞拉局勢，呼籲各方保持克制，在任何情況下都應尊重國際法和《聯合國憲章》的原則。

卡拉斯說，她已與美國國務卿魯比奧以及歐盟駐委內瑞拉大使通話。她同時強調，確保在委內瑞拉境內歐盟公民安全是歐盟的首要任務。