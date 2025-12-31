圍台軍演｜日澳歐盟等表關切　中國：這些國家機構對台獨裝聾作啞

中國解放軍12月29日至30日連續2天圍台軍演，日本、澳洲、歐盟、一些歐洲國家等相繼表達關切，中國外交部31日表示，這幾個國家和機構對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」裝聾作啞。



中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，這幾個國家和機構對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動說三道四，他批評是顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。

林劍稱，支持一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，是中國同183個建交國發展關系的政治基礎，日、澳、歐洲國家與中國建交時就此作出政治承諾，「我們強烈敦促上述國家和機構嚴格恪守一個中國原則，停止干涉中國內政，停止縱容支持『台獨』分裂行徑。」

央視公開「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（央視新聞截圖）

共同社31日引述知情人士報道，日本政府29日已就北京本週在台灣附近舉行實彈演習向中國表達關切。

知情人士稱，日本又向中方表示，希望有關台灣問題能透過對話和平解決。

央視公開「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（央視新聞截圖）

英國12月30日則稱，中國大陸在台灣周邊舉行的軍事演習增加局勢升級的風險，呼籲各方保持克制。

英國外交部發言人在聲明中說：「中國本周在台灣周邊舉行的軍事演習加劇兩岸緊張局勢，並提高局勢升級的風險。」

中國官媒央視新聞報道，中國人民解放軍東部戰區進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，指中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。