委內瑞拉｜哥倫比亞邊境派軍防難民湧入　委與巴西交界區一度關閉

委內瑞拉（Venezuela）1月3日遭美國突襲，美國總統特朗普（Donald Trump）更表示美軍已擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）同日表示，已向與委內瑞拉接壤邊境派遣武裝部隊，以應對難民湧入。



巴西聯邦警察局長則表示，委內瑞拉已關閉與巴西的邊境，其後巴西官員指已經重開。

英國《衛報》報道，佩特羅在社交網站X上發文稱，哥倫比亞政府已召開國家安全會議，決定向邊境派遣部隊，以應對可能出現的「大規模」委內瑞拉難民湧入。他也同時呼籲召開聯合國安理會緊急會議。

2025年3月11日，哥倫比亞波哥大何塞·瑪麗亞·科爾多瓦軍事學員學校，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在新任國防部長Pedro Sanchez的部隊表彰儀式上做出反應。（Reuters）

佩特羅稱，「哥倫比亞政府反對任何可能加劇局勢惡化或危及平民的單方面軍事行動。哥倫比亞的立場旨在維護區域和平，並緊急呼籲各方緩和局勢，敦促所有相關各方避免採取加劇對抗的行動，優先發展對話和外交管道。」