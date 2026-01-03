委內瑞拉變天｜馬杜羅被捕前夕　曾晤中國拉美代表稱感謝中方支持

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。在馬杜羅遭捕前一日，其還曾在首都加拉加斯（Caracas）會見中國拉美事務特別代表邱小琪。



綜合外媒報道，此次會晤的主要目的是回顧兩國基於600多項有效協議的雙邊合作關係。中方代表邱小琪在會見馬杜羅時，強調兩國關係的牢固性，以及雙方維護兄弟情誼與合作關係的決心。

馬杜羅政府則稱此次會晤為「高級別會晤」，並感謝中方對委內瑞拉給予的支持。

委內瑞拉傳媒表示，代表團的出席突顯中國對與委內瑞拉關係的重視，中國不僅將委內瑞拉視為商業和能源夥伴，更將其視為該地區重要的政治盟友。兩國建立起的聯盟，被視為捍衛主權與鞏固多極世界的重要支柱。

中國政府此前多次反對美國在加勒比海部署海空部隊，該行動於2025年8月在委內瑞拉附近水域展開，聲稱旨在打擊毒品走私。中方認為此舉違反國際法，尤其在兩艘運送委內瑞拉原油的油輪遭扣押後，此立場更為堅定。