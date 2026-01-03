委內瑞拉變天｜特朗普：將研判是否挺和平獎得主馬查多接替領導

委內瑞拉（Venezuela）1月3日遭美國突襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱美軍已擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。前者同日受訪時稱，美國將研究是否支持該國反對派領袖、應屆諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）接替領導委內瑞拉。



特朗普1月3日接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱被問及委內瑞拉未來由誰來治理時，稱美國將深度參與其中。當被問及會否支持馬查多接替領導委內瑞拉時，稱：「我們現在須考慮這個問題。」

2025年12月11日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多召開記者會。（Getty）

特朗普聲稱，委內瑞拉的選擇合法性存疑，但該國副總統仍在任，未肯定將如何進行權力交替。他說：「他們（委內瑞拉）有副總統，你們也知道...... 我不知道那次選舉是什麼樣的，但是你知道，馬杜羅的當選簡直是恥辱。」

特朗普他聲稱美國每年有數十萬人死於毒品，並補充指美國絕不會再允許這種情況繼續下去」。

他強調這次突襲委內瑞拉是美國不會受制於人的訊號，強調不會允許任何人接替「他（馬杜羅）未完成的事業」，稱馬杜羅的殘餘支持者如不放棄「前景將會極為黯淡」。