委內瑞拉變天｜美國逮捕馬杜羅後警告三國　拉美多國譴責行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 1月3日在美軍採取行動逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro） 數小時後，向墨西哥、古巴及哥倫比亞三國政府發出警告，暗示其可能是下一個目標。



特朗普在談及委內瑞拉行動時表示，古巴是一個「正在失敗的國家」，並稱「我們最終可能得討論古巴」。國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱哈瓦那政府應感到擔憂。

特朗普同時嚴厲批評哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro），指控其製造可卡因並輸入美國，警告對方「必須小心」。此外，特朗普稱墨西哥並非總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在治理國家，而是毒品集團在控制國家，並表示美國「必須採取行動」。

圖為2025年12月29日，哥倫比亞總統佩特羅波哥大出席晉升及新軍事領導層介紹儀式。（Reuters）

墨西哥、古巴與哥倫比亞同聲譴責美國在委內瑞拉的軍事行動。墨西哥外交部聲明稱此舉「嚴重危害區域穩定」。佩特羅在社交媒體上重申對和平與國際法的信念。古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）則稱此攻擊是「怯懦、犯罪且背信棄義」。

美國國内多名民主黨及部份共和黨國會議員譴責行動未經國會批准。參議員凱恩（Tim Kaine） 表示將推動決議，要求政府未來任何額外行動須獲國會同意。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則要求政府立即向國會通報目標及防止人道與地緣政治災難的計劃。