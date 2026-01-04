委內瑞拉變天｜羅德里格斯暫代總統　馬杜羅長年心腹拒「擔正」？

美國總統特朗普（Donald Trunp，又譯川普）1月3日下令美軍採取行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦並押解到美國，面對販毒等控罪。委內瑞拉最高法院隨即頒令，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫代總統職務。



現年56歲的羅德里格斯本身兼任財長及石油部長，亦是馬杜羅的長年心腹。她在委內瑞拉中央大學修讀法律，其後加入時任總統查韋斯（Hugo Chávez）創立的「查韋斯主義」（chavismo），與現時擔任國會主席的兄長Jorge在組織內扶搖直上。

羅德里格斯曾在2013至14年間出任通訊部長，其後升任外長三年，期間多次為馬杜羅政府涉嫌侵犯人權及民主倒退等外界指控辯護，並在聯合國大會等國際舞台上批評其他政府企圖損害當地政權。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（左）深受馬杜羅重用。圖為2018年5月24日，馬杜羅夫婦及羅德里格斯出席制憲會議特別會議。（Reuters）

到了2017年，羅德里格斯成為制憲會議主席，翌年在馬杜羅第二屆任期獲任命為副總統至今。美媒引述政治分析師José Manuel Romano指，羅德里格斯在委內瑞拉的地位反映她在當地舉足輕重，而且備受馬杜羅的重用。

Romaro認為，羅德里格斯是一位非常有效率的行政副總統，亦有強勁的領導能力，形容她以目標為主，並在包括國防部在內的政府架構內有明顯的影響力，因此在目前的情中都是非常重要。

有專家認為，羅德里格斯在委內瑞拉政府內有極大影響力，而且對美國的立場強硬。圖為2025年12月4日，她和防長Vladimir Padrino Lopez出席國會政府預算會議。（Reuters）

對於與美國的關係，特朗普稱羅德里格斯似乎有意與華府建立新關係，亦剛與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通話，形容她態度謙恭，而且願配合需要。這與外界普遍認為她無意讓步的作風不同，事實上，羅德里格斯的後馬杜羅時代的首次講話中亦表明不會退讓，強調馬杜羅是委內瑞拉的唯一總統。