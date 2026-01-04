委內瑞拉｜美國起訴馬杜羅夫婦涉販毒罪　兒子首度被列共犯｜有片

綜合《印度時報》與美國政治網站《政治報》（POLITICO）報道，美國紐約聯邦檢察官1月3日解封起訴書，正式以毒品恐怖主義陰謀（narco-terrorism conspiracy）、販毒等多項重罪，起訴委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）；其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）涉販毒罪；其唯一的兒子圭拉（Nicolas Maduro Guerra）同被起訴涉販毒及槍械罪。



馬杜羅兒子圭拉（Nicolas Maduro Guerra）首被列入被告，被美國檢方以毒品走私及槍械罪名起訴。（X@@defense civil25）

檢方指控馬杜羅數十年來「坐鎮於腐敗且非法的政府之上」，利用國家權力保護與推動毒品走私，使其家族致富。其35歲的兒子圭拉首次被列入被告，被控共謀走私可卡因，以及非法持有機槍和破壞性裝置，起訴書中稱其為「王子」。起訴書指出，馬杜羅、其妻、其子及另外三名同謀，與跨國販毒組織合作，透過洪都拉斯、瓜地馬拉和墨西哥將可卡因從委內瑞拉運至美國。

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅在美國紐約市美國緝毒局（DEA）辦公室被押送走過走廊。（X@RapidResponse47/Reuters）

圭拉生於1990年，為馬杜羅與第一任妻子所生，是委內瑞拉聯合社會黨成員，曾擔任國民議會議員、國家電影學校校長等公職。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日已表示引渡馬杜羅夫婦至紐約受審，其子的司法處置則尚未明確。