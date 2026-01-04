委內瑞拉｜特朗普曾向馬杜羅下最後通牒　彼時中情局已潛入內應

據美國國家廣播公司（NBC）1月4日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人發動「突襲行動」前，曾下最後通牒。



特朗普一週前打了一通私人電話給馬杜羅，告訴他：「你必須下台」。

圖為2025年12月28日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），在拉瓜伊拉（La Guaira）出席年終向軍隊致敬的儀式。（Miraflores Palace/Handout via REUTERS）

當時，一支美國軍艦艦隊正在委內瑞拉海岸外密切監視。一支美國中情局（CIA）小組潛入該國，追蹤馬杜羅的行蹤與習慣：他睡在哪裏、吃甚麼、出行地點。

據美國廣播公司（ABC）引述消息人士稱，中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國土安全顧問米勒（Stephen Miller）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）組成了一個核心團隊，幾個月來一直策劃著這項行動。他們不斷開會和打電話，甚至每天都會討論……團隊經常與特朗普會面，有時個別成員亦會單獨與他會面。

特朗普指，馬杜羅在通話中差點就「讓步」了，但還是冒了險最後一搏，堅持不下台。

此次「反抗」促使特朗普於1月2日美東時間晚上10：46下達命令，捉拿馬杜羅夫婦，強制推翻馬杜羅政府。