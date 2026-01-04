委內瑞拉｜聯合國安理會1.5緊急開會　討論美國拘捕馬杜羅行動

美國對委內瑞拉採取軍事行動，拘捕長期執政的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過發言人聲明，將此行動視為「樹立危險的先例」。綜合路透社與《ISRAEL NATIONAL NEWS》報道，聯合國安全理事會預計將於1月5日召開緊急會議。



外交官員表示，哥倫比亞在俄羅斯和中國的支持下，要求召開這個由15個成員國組成的理事會會議。這將是自2025年10月和12月以來，安理會第3次就美國與委內瑞拉之間的緊張局勢進行討論。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3日表示，華盛頓將暫時接管委內瑞拉，「直到我們能做出安全、適當且審慎的過渡」，但其具體管理方式仍不明朗。

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與一眾政府官員在佛羅里達州海湖莊園，就突襲委內瑞拉一事舉行記者會。（Reuters）

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）3日強烈譴責美國行動，稱其為一場「殖民戰爭」，旨在摧毀民選政府並強加傀儡政權以掠奪資源，包括其龐大石油儲量。他指控美國違反《聯合國憲章》中關於禁止威脅或使用武力侵犯他國領土完整和政治獨立的原則。

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）當日則在社交媒體上辯護稱，此舉「不是政權更迭，這是正義」，並指馬杜羅是「被起訴的非法獨裁者」，領導一個被指控的毒品恐怖組織。