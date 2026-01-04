緬甸官方公布大選結果　親軍方政黨奪下議院逾九成席位

緬甸親軍方的「聯邦團結發展黨（USDP）」在大選投票第一階段中佔據絕對優勢。據官方媒體公佈的計票結果，鞏發黨已贏得下議院90%的席位。



法媒報道，根據聯邦選舉委員會（UEC）周六日（1月3及4日）通過官方媒體公布的部分計票結果，鞏發黨已贏得下議院96個席位中的87個。

六個少數民族政黨獲得九個席位。

2025年12月27日，在緬甸仰光丁甘郡，選舉委員會官員在學校內的投票站為大選做準備。（Reuters）

根據官媒《緬甸環球新光報》公布的聯邦選舉委員會（UEC）結果，鞏發黨還在第一階段公佈的15個地區和邦級選區席位中贏得了14個。

上周，鞏發黨宣稱在第一階段投票中取得了壓倒性勝利。

這是緬甸自2021年發生軍事政變以來，舉行的首次投票，但由於反軍政府的政黨無法參選，因此遭到聯合國、一些西方國家和人權組織的抨擊。

緬甸12月28日舉行大選，圖為26日位於仰光街頭的一塊選舉候選人宣傳板。（Getty Images）

此次選舉有五分之一的候選人來自鞏發黨。之前軍政府在星期三（12月31日）宣佈，第一階段的投票率僅52％，超過600萬人投了票。

緬甸大選分三個階段投票，第一階段已在去年12月28日啟動，接下來的第二階段和第三階段，將分別在1月11日和25日舉行。執政軍政府稱，分三個階段進行的投票將為國家帶來政治穩定，但民主監督機構警告，大選將進一步鞏固軍方的統治。

