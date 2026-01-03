緬甸舉行政變後首次全國大選　軍方支持黨派在第一階段投票領先

緬甸12月28日開始舉行自2021年政變以來的首次分階段大選。目前，緬甸軍方支持的「聯邦團結發展黨（USDP）」在備受爭議的大選第一階段投票中領先。



英國《衛報》報道，緬甸聯邦選舉委員會（UEC）公布56個選區的初步選舉結果。儘管投票率偏低，但軍方支持的政黨仍如預期般以較大優勢領先。

2025年12月27日，在緬甸仰光丁甘郡，選舉委員會官員在學校內的投票站為大選做準備。（Reuters）

選舉結果顯示，由退休將領領導的聯邦團結發展黨，在緬甸國家下議院40個席位中贏得38席。而在地方層級選舉中，聯邦團結發展黨在採用「簡單多數制」的地區或邦議會席次中，也已拿下15席中的14席。

軍政府表示，在第一階段投票中，52%的選民已投下選票，但該投票率低於2020年和2015年大選約70%的投票率。定於1月11日和1月25日舉行的另外兩輪投票，將涵蓋緬甸330個鎮區中的265個，軍政府未完全控制其中一些鎮區。

緬甸12月28日舉行大選，圖為26日位於仰光街頭的一塊選舉候選人宣傳板。（Getty Images）

聯合國、部分西方國家和人權組織對緬甸此次選舉表示譴責，因為反軍政府政黨沒有參與競選，因而認為選舉是違法行為。