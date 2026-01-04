馬杜羅治下經濟崩潰　委內瑞拉從拉美首富淪為通脹地獄｜新聞背後

作為拉丁美洲曾經最富裕的經濟體，委內瑞拉如今陷入前所未有的經濟災難。在總統馬杜羅的執政下，國際貨幣基金組織預計該國今年通脹率高達270%，明年更飆升至685%，成為全球通脹最高的國家。民不聊生之下，逾700萬國民在過去13年間被迫出逃尋求生路。



由盛轉衰 依賴石油埋下禍根？

1958年至1977年間，該國人均國內生產總值曾增長250%，被譽為美洲民主燈塔。然而，70年代中期石油工業國有化後，經濟過度依賴單一資源的脆弱性逐漸浮現。到80年代末，通脹率從1978年的7.2%暴漲至1989年的81%，外債危機接踵而至。

2014年馬杜羅上任，適逢國際油價從每桶115美元跌至2016年2月的35美元，令委內瑞拉經濟迅速衰退，人均商品和服務供應量在一年間下跌40%。民主制度被削弱下，馬杜羅政府陷入癱瘓狀態，無力推行必要改革，缺乏應對危機的能力，通脹率一度在2016年達到800%，國家陷入糧食短缺、藥物匱乏及治安惡化的困境。

委內瑞拉豐富的石油資源豐富，一度是拉丁美洲最富裕國家。(Reuters)

九成委內瑞拉人處於貧困線以下

到了2024年，近9成委內瑞拉人處於貧窮線以下，貨幣需求強烈但美元短缺，是否已重回惡性通脹取決於定義，但物價已令民眾難以維生。法定最低工資折算每月只有約0.6美元，國家養老金加上獎金也只有50多美元。

超市中基本食品如雞蛋、芝士價格對本地收入而言極為昂貴，許多人需要分期、靠流動支付與加密貨幣才能購買日用品與儲蓄，引發「沒有人能這樣活下去」的怨氣。

國際貨幣基金組織預計該國今年通脹率高達270%，明年更飆升至685%，成為全球通脹最高的國家。（Reuters）

馬杜洛去年大選後宣稱勝出，出任第三任期，但反對派計票顯示其對手岡薩雷斯（Edmundo González）其實獲得逾八成選票，國際普遍認為大選存在舞弊。事後政府收緊匯市干預並打壓示威者、獨立經濟學者與黑市匯率發佈者。

美國制裁加劇經濟危機

特朗普政府今年上台後，制裁委內瑞拉石油業，切斷了該國最大外匯來源。失去合法收入來源後，委內瑞拉政府被迫在黑市折價出售更多石油以規避制裁。

為彌補收入缺口，政府最近允許私營公司出售加密貨幣以換取貶值的玻利瓦爾，並成立國家加密資產監管局支持交易所。數以千計委內瑞拉人定期在全球最大加密貨幣交易所幣安購買美元、甚至在超市收銀處交易貨幣已成常態。

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與一眾政府官員在佛羅里達州海湖莊園，就突襲委內瑞拉一事舉行記者會。（Reuters）

700萬人出逃 8成民眾支持政權更替

聯合國數據顯示，面對經濟困境、政治鎮壓，馬杜羅執政期間已有約700萬委內瑞拉人已逃離祖國，為近代史上和平狀態下發生的最大規模移民潮。

委內瑞拉民調機構Datanalisis去年11月調查顯示，近八成委內瑞拉民眾認為有必要更換政府，但街頭幾乎沒有抗議活動，社會整體呈現政治冷感與疲乏。

經濟學家指出，重建委內瑞拉需要從根本上將經濟轉向市場體制，並重建被削弱的民主制度。