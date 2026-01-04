委內瑞拉變天｜白宮公開馬杜羅「遊街」畫面　帶手銬疑說新年快樂

白宮1月4日稍早時公開了一段委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）在美國領土被拘留的最新畫面，影片中他雙手被戴上鐐銬，在探員押解下走過長廊，白宮帳號更在貼文中直言，這根本就是一場「犯人遊街」（Perp walk）。



根據白宮X平台官方帳號Rapid Response 47發布的影片顯示，馬杜羅身穿一件黑色連帽衣，兩手反鎖戴著手銬，在多名美國緝毒局（DEA）幹員的護送下，緩步走過鋪有藍色地毯的走廊，地毯上清楚標註著「緝毒局紐約分局」（DEA NYD）。

引人注目的是，馬杜羅在被押解過程中，似乎還向一旁的圍觀者說了一句「新年快樂」（Happy New Year）。

紐約市警察局（NYPD）向美媒證實，馬杜羅先是搭乘直升機被送往曼哈頓（Manhattan），隨後在執法單位車隊的嚴密護送下，已正式抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

馬杜羅即將關押的這座拘留中心，過去曾收容多位知名聯邦案件被告，包含饒舌大亨「吹牛老爹」庫姆斯（Sean“Diddy”Combs）以及加密貨幣交易所 FTX 創辦人、綽號「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（SBF）。

目前馬杜羅正面臨多項毒品與武器相關罪名的指控，預計將於5日在曼哈頓聯邦法院正式出庭。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】