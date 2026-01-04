委內瑞拉｜美防長：抓馬杜羅與伊拉克相反　為美獲資源且無需流血

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）1月3日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，美國在委內瑞拉採取軍事行動並抓捕其領導人馬杜羅（Nicolas Maduro），與美國入侵伊拉克「截然相反」。



報道指出，赫格塞思稱此次戰略行動大膽而果斷，亦經過深思熟慮和精心策劃，美軍有充足時間準備。他強調，透過此舉，美國可以確保獲得額外的財富和資源，且無需付出美國人的血汗代價，從而扭轉局勢，讓美國人從中受益。

報道續指，赫格塞思將此行動與美國外交傳統聯繫起來，稱透過重新確立門羅主義（Monroe Doctrine：最初為「阻止歐洲干涉美洲」，後來演變為「美國有權干涉美洲」）——美國外交政策原則，美國與盟友一起用實力來幫助委內瑞拉人民實現和平，亦使整個西半球受益。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

當被問及美國接下來會對世界其他地區的對手採取甚麼行動，以及此次行動向其他國家發出甚麼訊號時，赫格塞思表示「特朗普是一位『行動派總統』，在危險的世界裏，沒有實力就沒有和平」，並稱全世界應該注意到美國的領導力已經回歸，當他表明某件事很重要時，或將動用戰爭部全部力量採取必要行動。