Tesla Diner開業六個月客流量斷崖式下滑　無人問津恍如鬼城？

全球首富馬斯克（Elon Musk）去年7月宣布進軍餐飲界，位於美國洛杉磯的Tesla Diner自開業以來，原本吸引排長龍、被譽為「洛杉磯最潮打卡點」的餐廳，僅在六個月內已由滿座熱鬧變為停車場僅半滿、店內顧客寥寥的冷清景象，讓人產生「鬼城」的印象。



據英國《衛報》報道，這間特斯拉餐廳除了能吃經典美式快餐以外，還設有擁有80個充電樁的停車場、兩個巨型銀幕戲院，每周7天、每天24小時不停營運。開業之初該店引來外界矚目。

但如今，連接Tesla超充站的停車區只有約半數車輛停泊；餐廳內僅見幾位顧客點漢堡、熱狗或購買紀念商品，樓上觀景平台（Skypad）更是空無一人，員工由於無事可做，大多在擦拭牆面指紋和倒垃圾。

報道指出，餐廳如今無人問津，除了新奇感不再以外還面臨許多問題，包括餐廳外頻傳反Musk示威、鄰里噪音投訴；部分食客抱怨菜單常斷貨、出餐時常濕軟或冷卻，尤其等人氣商品供不應求，導致顧客滿意度進一步下降。

主廚Eric Greenspan於上月從店內辭職，表示將在加州開設猶太熟食店Mish，對外未作任何說明；Tesla方面亦未就人事變動發布聲明，雙方沉默讓外界對餐廳未來走向揣測不斷。

Musk早在2018年提出在Tesla的超級充電站旁設立1950年代復古未來餐廳。餐廳在2025年夏季開業，Musk稱其為洛杉磯熱門打卡點，並承諾若成功將在全球主要城市同步布局，然而截至目前僅此一家營運。