英國首相施紀賢傳面臨黨內迫宮壓力　強調會完成五年任期

儘管外界猜測工黨可能在即將舉行的地方選舉後將英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）趕下台，但施紀賢堅稱他將完成為期五年的首相任期。



法媒報道，施紀賢周日（1月4日）在接受英國廣播公司（BBC）採訪時說：「我在2024年當選，擁有五年任期來改變這個國家，這正是我打算做的。」

施紀賢也指出，前任保守黨政府多次更換領導人，造成「徹底的混亂」。

他說：「沒有人希望回到那種局面。這不符合我們的國家利益。我們已經從中吸取教訓，知道走上那條混亂的道路會發生甚麼，我不會讓英國重蹈覆轍。」

圖為2025年12月1日，英國首相施紀賢在倫敦發表演說。（Reuters）

民調顯示，施紀賢在執政18個月期間的支持率已跌至歷史新低。民調也顯示，工黨在今年5月的地方選舉中可能表現不佳，這也引發外界廣泛猜測，認為工黨議員可能在選後採取行動，推動更換黨魁。

不過，施紀賢指出，他上任以來取得的成就大多被外界忽視。他預計英國將在今年「迎來轉機」，並強調推動經濟增長作為執政的首要目標。

他也指出，改善與歐盟的關係是政府的主要成果之一，並堅稱雙邊關係「處於過去10年來的最佳狀態」。

儘管施紀賢排除重新加入歐盟關稅同盟或恢復人員自由流動的可能性，但他認為英國應該繼續「拉近」與歐盟的距離。他認為，英國應該進一步融入歐盟單一市場，並稱與歐盟「走得更近」符合英國的「國家利益」。

在英國公投決定脫離歐盟近10年後，施紀賢這個立場預計將招致脫歐派人士的批評，包括英國改革黨（Reform UK）領袖法拉奇（Nigel Farage）。由法拉奇領導的極右翼改革黨在過去一年中一直在民調中領先。

圖為2025年11月19日施紀賢出席倫敦唐寧街舉行的國際男性日招待會。（Reuters）

這個以反移民立場著稱的改革黨，預計將在今年5月於蘇格蘭、威爾斯及英格蘭部分地區舉行的地方選舉中取得重大突破，並有望在最遲於2029年8月舉行的下一屆大選中勝出。

施紀賢對此警告稱，若改革黨上台執政，英國將「將會遭受毀滅性的​​分裂」。他誓言帶領工黨投入「我們這個時代的鬥爭」，對抗法拉奇提出的「極右翼主張」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

