特朗普與施紀賢通電話　討論俄烏戰爭及中東局勢

美俄代表團在佛羅里達州舉行會談之際，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的辦公室12月21日發聲明稱，施紀賢當日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，討論了俄烏戰事及中東局勢。



圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，與英國首相施紀賢（Keir Starmer）出席。（Reuters）

施紀賢辦公室表示，兩國領導人首先談及烏克蘭戰事，討論了如何讓烏克蘭戰事「公正持久地結束」。施紀賢並介紹「志願聯盟」國家支持烏克蘭的工作。雙方也談到中東問題，包括加沙地帶的局勢。

此外，雙方談及英國新任駐美大使的Christian Turner的任命。Christian Turner負責接替前大使曼德爾森（Peter Mandelson），曼德爾森被指與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係密切，已於9月被公布革職。施紀賢表示，Christian Turner的任命將進一步深化兩國關係。

施紀賢辦公室又稱，兩國領導人互祝聖誕快樂，並期待盡快再次會面。