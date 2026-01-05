特朗普稱已「掌控」委內瑞拉　指古巴看似「瀕臨垮台」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅稱，在拘押委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國已「掌控」委內瑞拉，目前也在與加拉加斯新成立的過渡領導層交涉。



綜合路透社和彭博社報道，當被問及是否已與委內瑞拉代理總統兼石油部長羅德裏格斯（Delcy Rodríguez）通話時，特朗普周日（1月4日）在空軍一號上對記者說：「我們正在與剛剛宣誓就職的那些人打交道。別問我誰在掌權，因為如果我回答了，會非常有爭議。」

圖為2026年1月4日，美國總統特朗普在空軍一號專機上接受傳媒訪問。（Reuters）

在被追問其含義時，特朗普直言：「意思就是，我們在掌控。」

特朗普還說，在抓捕馬杜羅期間，有負責馬杜羅安保的古巴人員被擊斃。「你知道，昨天有很多古巴人被打死了……對方那邊不幸出現了大量死亡。」

針對古巴，特朗普表明，美國似乎無需對古巴進行軍事干預，因為它「看起來已經準備自行垮台」。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被押解到美國後，白宮在社交平台公開馬杜羅戴上手扣、被DEA人員帶走的片段。（截取自X@@RapidResponse47）

古巴政府周一（5日）發表聲明說，在美國強行控制馬杜羅的過程中，有32名古巴人死亡。

當被問及美國是否會對哥倫比亞發起行動時，特朗普回答說：「聽起來不錯。」

特朗普還在媒體面前對哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）進行人身攻擊。他說：「哥倫比亞病得很重，由一個病態的人統治，喜歡製造可卡因並賣給美國，他不能一直這樣下去。」

對於毒品走私同樣非常猖獗的墨西哥，特朗普的態度較為緩和。

特朗普說：「墨西哥必須好好整頓，因為（毒品）正通過墨西哥源源不斷地進入（美國）。我們將不得不有所行動。」他補充說，自己多次向墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）提出可動用美軍進行「清理」，但她已公開拒絕。

「我們希望墨西哥自己做。他們有這個能力。但不幸的是，販毒集團在墨西哥的勢力很強。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

