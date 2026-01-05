委內瑞拉｜後馬杜羅時代的5大潛在局勢走向｜新聞背後

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）1月3日遭美軍拘捕後，引起全球嘩然與高度關注。美國總統特朗普（Donald Trump）日前宣布，美國將「管理」委內瑞拉，直到實現「安全、妥善和審慎的權力交接」。他還表示其政府「不懼地面部隊」。美國網路安全與地緣政治風險諮詢專家Robert Muggah在時評網站The Conversation撰文分析，委內瑞拉在後馬杜羅時代的5個可能局勢與走向。



委內瑞拉局勢的5大可能走向？

後馬杜羅時代，委內瑞拉有五種可能情景。

一是美國宣布勝利後撤離，委內瑞拉體制基本不變，但難給反對方實質支持；而且，這將浪費華府突襲行動獲得的籌碼。假如美國採取了綁架國家元首這種非同尋常的舉措之後，僅僅恢復到稍為調整的查韋斯主義，即使以美國對外干預的標準來看，也會顯得異常「虎頭蛇尾」；

二是民眾起義推翻「查韋斯主義」（委內瑞拉前總統查韋斯倡導的執政理念，被稱為迄今為止拉美最激進的民粹主義），但革命之路充滿坎坷，可能引發不穩定過渡；

2026年1月3日，示威者在抗議美國對委內瑞拉的行動中焚燒美國國旗。（Reuters）

三是美國升級行動扶植友好反對派，如諾貝爾和平獎得主馬查多（María Machado）。這雖然可能推動改革，但會損害新領導層合法性；

四是美國託管過渡，雖可能恢復部份秩序，卻會激化民族主義情緒；

五是陷入長期混合衝突，國家陷入管理不穩定狀態。最終結果可能是上述部分或全部情況的混亂混合體：一場曠日持久的鬥爭，沒有一方能夠完全獲勝。在這種情況下，委內瑞拉可能會陷入多年的可控不穩定。

2026年1月4日，數百人在委內瑞拉駐墨西哥大使館前聚集。參與民眾一致認為，美方的軍事行動及對委內瑞拉領導人的強行控制缺乏法律依據，構成了不可接受的先例。(Reuters)

「門羅主義2.0」來襲，地區格局如何演變？

此次反馬杜羅行動被視為「門羅主義2.0」，其更強硬地表明美國不容異己在其勢力範圍「發言」。古巴和尼加拉瓜將其解讀為警告；哥倫比亞名義上是美國的盟友，但目前由反對美國對委國政策的左傾政府領導，因此陷入兩難困境；中小國家也密切關注，巴拿馬因巴拿馬運河坐立不安，加拿大和丹麥因格陵蘭島懼受波及。而對委內瑞拉人來說，美國的介入讓他們短期內只能在動盪不安中掙扎。