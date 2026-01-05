委內瑞拉非最後一個　鄭永年：特朗普洗牌拉美　世界秩序加速解體

2026年伊始，美國突襲委內瑞拉、並強行控制該國總統馬杜羅及其夫人，引發國際社會高度關注。針對此一事件背後的地緣政治意涵與戰略考量，《人民日報》海外版「俠客島」專訪鄭永年，由其解析美國「退回西半球」戰略下的最新動向。



現任香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長的鄭永年指出，若不從道德層面，而僅就國際秩序來看，美國此舉再次說明其認為大國秩序凌駕於國際法之上。他直言，對強權國家而言，國際法「從來就不存在」，只是用來約束他國的工具，「合則用、不合則棄」。

鄭永年表示，以軍事手段強行帶走他國領導人，本質上就是赤裸裸的武力展示。從歷史與國際關係演變來看，這類行為並非新鮮事。無論是伊拉克戰爭中抓捕薩達姆、利比亞卡扎菲事件，或是1980年代末美軍進入巴拿馬直接抓捕總統，以及後來的定點清除行動，美國相關作法「從未間斷過」。

針對美國新版戰略調整，鄭永年指出，美國在二戰後將自身利益深度嵌入全球各區域，如今逐步從歐洲、中東等地抽身，轉而「退回西半球」，按照「國內、周邊、重點區域」的順序重新配置力量。在此背景下，拉丁美洲被視為美國的核心勢力範圍，重新嵌入勢必對當地秩序造成新的衝擊與混亂。

他強調，對拉美而言，「委內瑞拉絕對不是最後一個受影響的國家」。美國若要深度介入，將徹底改變當地政治與經濟結構。鄭永年直言，拉美長期處於依附型發展模式，經濟高度依賴美國與西方資本，卻無法分享發展成果，導致社會分化、通脹與政治不穩定問題長期存在。

談及美國在行動後公開表態將深度參與委內瑞拉新政權建立，並讓更多美國石油公司掌控委內瑞拉石油產業，鄭永年認為，這已超越傳統帝國主義範疇，更接近早期殖民主義或「新殖民主義」。他指出，美國不一定僅扶植親美勢力，而可能直接介入行政管理、控制經濟命脈，相關風險不容忽視。

1月3日和4日，美國多個城市爆發抗議活動，有民眾示威反對特朗普（Donald Trump）政府單方面對委內瑞拉進行軍事干預。(Reuters)

對於國際與美國國內出現的反對聲音，鄭永年判斷，這些壓力「很難形成實質性影響」。他指出，美國戰略共識已轉向鞏固拉美後院，歐盟的表態「軟塌塌」，而部分拉美國家基於現實考量仍對美國保持畏懼。他形容，美國「帝國主義要做就做，管你外界說什麼」。

鄭永年亦指出，美國此次以打擊毒品為名，實際上是「用國內法處理國際問題」，藉此迴避國內制衡。他直言，美國過去以軟實力包裝自身行為，如今已不再在意體面，「叢林法則又回來了」，二戰後的世界秩序已實質性解體。

對於拉美未來局勢，鄭永年認為，該地區不太可能成為世界大戰的策源地，但政治暴力化趨勢難以避免。他指出，拉美左翼勢力追求獨立自主，卻可能因外部強力介入而更加深度依附美國，地區政治版圖勢將持續動盪。