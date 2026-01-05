馬斯克與特朗普海湖莊園共進晚餐　兩人關係走向引外界關注

美國特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）1月5日在社交平台X上發文透露，昨晚與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）共進晚餐，還稱「2026年將會非常棒」。



霍士新聞報道，此次晚餐周六（3日）晚在特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園度假村舉行。此前，馬斯克擔任政府效率部（DOGE）部長時，因公開批評特朗普支持的「大而美法案」等，兩人關係一度破裂，甚至在2025年馬斯克還暗示要組建新政黨，雙方關係劍拔弩張。

2025年11月19日，美國華盛頓特區舉行美沙投資論壇，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等人合影，美國富豪馬斯克（Elon Musk）站在二人中間。（Reuters）

不過近幾個月，兩人關係似乎有回暖跡象。2025年9月，兩人在柯克（Charlie Kirk）追悼會上握手；11月，特朗普在美沙投資論壇演講中提及特斯拉，馬斯克發文感謝；特朗普在白宮宴請沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）時，馬斯克亦在場。

此次馬斯克與特朗普共進晚餐，再次引發外界對兩人關係走向的關注。